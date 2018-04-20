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Индия купит лицензию на производство АК-103
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Индия купит лицензию на производство АК-103 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Минобороны Индии планирует приобрести лицензию у России на выпуск АК-103 без конкурсных процедур, идут переговоры о строительстве совместных предприятий.
Делегация министерства в апреле посетит «Концерн Калашникова» в Ижевске для завершения сделке по приобретению лицензии, сообщает Jane's 360. Индия испытывает потребность в создании более 768 тыс. автоматов.
Концерн «Калашников» и индийская оружейная компания Ordnance Factory Board собираются построить два совместных предприятия.
Приобретаемые автоматы AK-103 предназначены для замены «национальной» индийской автоматической винтовки INSAS калибра 5,56 x 45 мм, сообщает блог bmpd в LiveJournal. По той же информации, Индия планирует выпускать модернизированный автомат АК-103 под советский патрон 7,62 х 39 мм.
Штурмовая винтовка INSAS поступила на вооружение в середине 1990-х годов, но была окончательно признана индийской армией «оперативно неадекватной» в 2010 году. В 2015 году местные журналисты писали, что надежность INSAS оставляет желать лучшего — количество отказов при стрельбе достигало 3%, тогда как у АК-47 эта цифра не превышает 0,02%.
Россия предлагала автоматы АК-103 Индии еще в 2017 году, но это предложение было принято только после того, как индийская армия пересмотрела свои требования к оружию для замены INSAS.
В начале апреля СМИ сообщали, что Россия и Индия в скором времени проведут переговоры о создании совместного производства автоматов Калашникова. Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов заявлял, что в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых стороны обсудят форму нашего дальнейшего сотрудничества в рамках проекта.
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