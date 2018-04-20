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В волгоградских библиотеках пройдут Дни технологий и ИТ-карьеры для девочек
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В волгоградских библиотеках пройдут Дни технологий и ИТ-карьеры для девочек 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
С 23 по 30 апреля в библиотеках Волгоградской области пройдут Дни технологий и ИТ-карьеры для девочек и девушек в возрасте от 10 до 22 лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в библиотеке имени Горького пройдут мастер-классы по созданию 3D-книги в программе FlipBookMaker, искусству презентации, по продуктивным формам управления командой, основам алгоритмизации. Помимо этого в региональных библиотеках состоятся семинары, тренинги, информационные обзоры, посвященные темам цифровой компетентности современного человека. Девушек познакомят с основами мобильной грамотности и безопасности, расскажут об электронных услугах, безопасном интернете и конфиденциальности данных, об авторском праве в цифровом пространстве, о работе с документами и таблицами, полезных ресурсах и многом другом. С 23 по 30 апреля в библиотеках также можно будет пройти онлайн-тесты и проверить свои ИКТ-навыки. Отметим, в рамках акции состоится открытие двух компьютерных клубов в Волгограде в библиотеке имени Горького и во Фролово. Занятия в них будут проходить бесплатно. Кроме того, участники мероприятий смогут в этот же день пройти регистрацию на портале Госуслуг и получить подтверждение учётной записи.
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