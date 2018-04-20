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Курганский областной суд отмечает 75-летие
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Курганский областной суд отмечает 75-летие 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Сегодня, 20 апреля, сотрудники судебной системы, чиновники и ветераны службы собрались в зале ДКМ, чтобы поздравить друг друга с юбилеем Курганского областного суда. Всех гостей в фойе встречает военный оркестр КПИ ФСБ России — он же исполнил гимн страны в начале торжественного концерта.
На входе всех встречал оркестр
Сначала зрителям показали фильм об истории суда. Он был организован спустя месяц после образования области в 1943 году. С того времени и по сегодняшний день на должность председателя регионального суда были назначены всего 12 человек.
17 октября 2016 года председателем стал Сергей Кабаньков. Со сцены он поблагодарил за работу всех сотрудников и ветеранов.
— 75 лет — это возраст зрелости и мудрости. За эти годы становления в послевоенное время, бурный рост страны в 60–80-е годы, кардинальное развитие государства в 90-х годах, развитие информационных технологий 21-го века курганский областной суд всегда шел в ногу со временем. Сменилось несколько поколений судей, работников аппарата суда, рассмотрены сотни тысяч дел, сформированы традиции профессионализма и высокой ответственности за принятые решения. Благодарю весь коллектив за хорошую работу, — сказал Кабаньков.
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