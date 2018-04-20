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На Кубани проверят молочное сырье, поступающее на переработку
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На Кубани проверят молочное сырье, поступающее на переработку 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани оценят молочное сырье, поступающее на перерабатывающие предприятия.
На совещании по животноводству в Павловском районе заместитель главы региона сказал, что усиленная борьба с фальсификатом на молочном рынке страны ведется повсеместно. Краснодарский край — не исключение.
«Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификатом продукции на полках торговых сетей. Но он туда поступает не от молочных ферм, а от перерабатывающих предприятий. С заводов выходит больше готовой продукции, чем туда поступило сырья. При производстве качественной продукции это невозможно. Поэтому прошу краевой минсельхоз совместно с контролирующими органами, в том числе Россельхознадзором и Роспотребнадзором, провести мониторинг наших перерабатывающих предприятий», — дал поручение Андрей Коробка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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