Российский посол и Аль-Кардави

Делясь воспоминаниями о дипломатической работе, бывший посол России в Катаре Владимир Титоренко рассказал о своём опыте работы в Катаре и интересном диалоге, который состоялся между ним и лидером «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ — прим. ред.) Юсуфом Аль-Кардави.

«Аль-Кардави сказал мне, что Россия должна признать тот факт, что кровавые и коррумпированные режимы в арабских странах должны быть уничтожены, поскольку народы устали от своих старых правительств, и на смену им должна прийти власть общества. Когда эти страны избавятся от своих старых правителей, они смогут создать процветающие общества, в основе которых будут лежать наши исконные традиции», — рассказывает посол в интервью для одной из программ телеканала «Русия аль-Яум».

По словам Титоренко, он задал Аль-Кардави вопрос: «Прошу прощения, вы постоянно повторяете слово „демократия“. Считаете ли вы, что режим в стране, в которой вы живете, является демократическим? Я имею в виду Катар и соседние страны, где нет политических партий, парламента, но установлена абсолютная монархия. Это демократия?» Он ответил: «Нет, однако ее время тоже придёт».

В интервью программе «Путешествие в воспоминания» Титоренко также рассказал, как задал ещё один вопрос Аль-Кардави: «Имеете ли вы в виду, что нужно свергнуть руководство Катара и его эмира?» Он ответил: «В начале эмиры должны сыграть свою роль, а позже народ свергнет их».

Российский посол считает, что Аль-Кардави имеет влияние в Катаре. Так, к примеру, по его словам, он связался с рабочей канцелярией эмира, чтобы телевидение начало демонстрировать ужасающие кадры, и сказал: «Показывайте больше выстрелов с большим количеством крови, а также как можно больше убитых детей». Ведущий программы в свою очередь отметил: «Действительно, это ужасно!»

«Хезболла». «Я сообщил Москве об этом и написал, что у меня сложилось впечатление, что Аль-Кардави дает указания руководству Катара по поводу того, как вести пропаганду и требует показывать по телевидению массовые убийства детей и женщин», — сказал Титоренко. Рассказ посла Титоренко, его впечатления нас не удивляют и не сообщают ничего нового. Это в том числе свидетельствует о том, что Россия поддерживает некоторых своих союзников, таких как Иран

Тот, кто слушал, о чем говорил Аль-Кардави и что засвидетельствовал российский посол в упомянутом интервью, о чем он также публично заявляет своим последователям, может увидеть в его словах свидетельство того, что видение и подход к системе правления «Братьев-мусульман» современны и они верят в систему политического участия посредством демократии.

В этой статье мы не станем обсуждать этот вопрос и ограничимся тем, что политическая риторика и дискурс исламских групп и особенно «Братьев-мусульман», включают современные политические понятия, однако на самом деле они вводят нас в заблуждение, поскольку не отражают их религиозно-теологического подхода.

Тунисе. Во время «арабской весны» в 2011 году они попытались использовать этот исторический момент и отказались от разговоров о политико-религиозном проекте под лозунгом «Ислам — это решение». Вместо этого в своих выступлениях они сосредоточились на использовании трех слов: «свобода», «права» и «выборы», что было актуально на фоне выборов в Египте

Иными словами, демократия — это термин, который «Братья-мусульмане» позаимствовали и связали со строгими религиозными концепциями, которые гарантируют вечное господство и переизбрание той или иной группы, точно так же, как это происходит в рамках хомейнистской демократии в Иране, где до сих проходят «пустые» выборы, демократии, которая казнила десятки тысяч союзников исламской революции из числа националистов и левых.

Как отмечает российский посол, слова аль-Кардави о Катаре и других монархиях Персидского залива, не вызывают удивления: религиозная группа использовала шаха в трудный период его правления, а «Братья-мусульмане» оседлали демократию в Газе и до сих пор не отпускают бразды правления. Они превратили сектор в иранский гарнизон, и не преминули воспользоваться возможностью сделать то же самое в Судане , где они захватили власть и свергли избранное правительство Садыка Аль-Махди.