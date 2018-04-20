Бабушкины гостинцы: пенсионерка подбрасывает фекалии своим соседям

Жители переулка Богатяновский устали от диверсий своей соседки. На протяжении нескольких лет неизвестные подбрасывали им во двор нечистоты, помои и даже комья земли. Жильцы решили вычислить обидчика и повесили видеокамеру. «Диверсантом» оказалась соседка напротив. Пожилая женщина не ленится переходить дорогу в любую погоду, для того чтобы оставить свои гостинцы. Нарезку самых ярких «подвигов» старушки выложили в социальные сети.

Жители активно сочувствуют соседям и смеются над ополоумевшей бабкой. «Но это же бабка, ей уже нечего терять. Нашла себе врагов и развлекается» — комментируют они.. Другие же призывают уважать старость, ведь никто не застрахован от деменции.