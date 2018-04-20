Титов: Дальний Восток является первым российский опытом управления развитием

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Дальний Восток является первым в России примером грамотного управления социально-экономическим развитием территорий. Такое мнение высказал в ходе IV Ялтинского международного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

"Кстати, Дальний Восток … как раз примером является управления развитием… Это первый наш опыт в создании такого министерства — (министерства по развитию) Дальнего Востока, как раз первый опыт такого управления", — сказал он.

Титов считает, что для дальнейшего развития экономики России необходимо предпринять конкретные меры, в том числе, запустить агентство управления развитием. «Создать, как мы ее называем, администрацию роста или штаб реформ. Такую организацию, которая бы мониторила ситуацию в экономике, выстраивала стратегическое управление и проектное управление отдельными проектами», — отметил он.

Титов добавил, что «практически все (страны), кто организовывал реформы, создавали агентства развития, которым отдавалось управление развитием», и, по его мнению, этот опыт нужно использовать в России.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.