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Титов: Дальний Восток является первым российский опытом управления развитием
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Титов: Дальний Восток является первым российский опытом управления развитием 

ТАСС 28 минут назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Дальний Восток является первым в России примером грамотного управления социально-экономическим развитием территорий. Такое мнение высказал в ходе IV Ялтинского международного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Кстати, Дальний Восток … как раз примером является управления развитием… Это первый наш опыт в создании такого министерства — (министерства по развитию) Дальнего Востока, как раз первый опыт такого управления", — сказал он.
Титов считает, что для дальнейшего развития экономики России необходимо предпринять конкретные меры, в том числе, запустить агентство управления развитием. «Создать, как мы ее называем, администрацию роста или штаб реформ. Такую организацию, которая бы мониторила ситуацию в экономике, выстраивала стратегическое управление и проектное управление отдельными проектами», — отметил он.
Титов добавил, что «практически все (страны), кто организовывал реформы, создавали агентства развития, которым отдавалось управление развитием», и, по его мнению, этот опыт нужно использовать в России.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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