The Insider: в записях прослушек переговоров подозреваемых по делу «русской мафии» в Испании расслышали указания на «царя» Путина 

Президент России Владимир Путин может быть причастен к деятельности так называемой тамбовско-малышевской группировки, суд над предполагаемыми членами которой завершился в Испании. Об этом пишет интернет-издание
The Insider
со ссылкой на данные, озвученные в испанском суде.
Речь идет об аудиозаписях прослушки телефонных переговоров между обвиняемыми. Напрямую фамилия российского президента в них не упоминается. Однако испанские правоохранители полагают, что именно глава России подразумевается под некоторыми условными обозначениями, которые используют участники переговоров.
Так, в одной из бесед предполагаемый лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров обсуждает покупку немецких верфей с гендиректором Финансовой лизинговой компании, входящей в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию Наилем Малютиным.
Из разговора следует, что сделка пробивалась в Кремле через Сергея Колесникова, предпринимателя, входившего в ближайший круг Путина и соседа Петрова по элитному дому на Каменном острове. Петров и Малютин обсуждают, что Колесников общался с неким «Верхним», помогая Петрову пролоббировать некоего человека.
После покупки верфей Петров и Малютин радуются, что акции пошли вверх, Петров уверен, что это произошло потому, что «всем понятно, кто этим занимается».
16 мая 2008 года Малютин и Петров обсуждают некую встречу с «номером первым». Позже в суде слушается разговор Наиля Малютина с Петровым. В нем фигурирует такая фраза: «Я с Сергеем связь держу, все нормально по кораблям, Верхний сказал: хорошо, подумает».
Еще одна запись включает разговор с участием Петрова и депутата Госдумы России Владислава Резника. Они обсуждают, что «высочайший царь» уже подписал нужную бумагу, но беспокоятся, что на более низком уровне могут начаться проблемы.
Суд по делу «русской мафии»
начался
в Испании в феврале. Сообщалось, что обвиняемыми по нему проходят
18 человек
— граждане Испании, Германии и России. Их обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе. Прокуроры попросили признать подсудимых виновными. Для депутата Резника прокуратура попросила пять лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро, для остальных — более мелкие сроки.
На вынесение приговора может уйти несколько месяцев. Подсудимые — резиденты Испании — находятся под подпиской о невыезде, а Резник и Диана Гиндин вернулись в Москву. По данным сайта, если их осудят, они просто не вернутся в Испанию.