The Insider: в записях прослушек переговоров подозреваемых по делу «русской мафии» в Испании расслышали указания на «царя» Путина

Президент России Владимир Путин может быть причастен к деятельности так называемой тамбовско-малышевской группировки, суд над предполагаемыми членами которой завершился в Испании . Об этом пишет интернет-издание

The Insider

со ссылкой на данные, озвученные в испанском суде.

Речь идет об аудиозаписях прослушки телефонных переговоров между обвиняемыми. Напрямую фамилия российского президента в них не упоминается. Однако испанские правоохранители полагают, что именно глава России подразумевается под некоторыми условными обозначениями, которые используют участники переговоров.

Из разговора следует, что сделка пробивалась в Кремле через Сергея Колесникова , предпринимателя, входившего в ближайший круг Путина и соседа Петрова по элитному дому на Каменном острове. Петров и Малютин обсуждают, что Колесников общался с неким «Верхним», помогая Петрову пролоббировать некоего человека.

После покупки верфей Петров и Малютин радуются, что акции пошли вверх, Петров уверен, что это произошло потому, что «всем понятно, кто этим занимается».

16 мая 2008 года Малютин и Петров обсуждают некую встречу с «номером первым». Позже в суде слушается разговор Наиля Малютина с Петровым. В нем фигурирует такая фраза: «Я с Сергеем связь держу, все нормально по кораблям, Верхний сказал: хорошо, подумает».

Еще одна запись включает разговор с участием Петрова и депутата Госдумы России Владислава Резника . Они обсуждают, что «высочайший царь» уже подписал нужную бумагу, но беспокоятся, что на более низком уровне могут начаться проблемы.

Суд по делу «русской мафии»

начался

в Испании в феврале. Сообщалось, что обвиняемыми по нему проходят

18 человек

— граждане Испании, Германии России . Их обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе. Прокуроры попросили признать подсудимых виновными. Для депутата Резника прокуратура попросила пять лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро, для остальных — более мелкие сроки.