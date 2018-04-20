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ЦСКА сдал в аренду 12,7 тысячи кв. метров офисных площадей «Транснефти»
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ЦСКА сдал в аренду 12,7 тысячи кв. метров офисных площадей «Транснефти» 

Советский спорт 27 минут назад
Как сообщил гендиректор армейцев Роман Бабаев, соглашение заключено с компанией «Транснефть», которая полностью займет здание Blue Tower и еще два этажа в Red Tower. Переезд компании в новый офис состоится в октябре 2018 года.
"Наш проект выделяется уникальной концепцией, совмещающей в себе деловую и спортивную составляющие. Помимо отличных технических и инженерных характеристик, благоустроенной парковой зоны и обширной транспортной обеспеченности района, пользователи офисных площадей на «ВЭБ Арене» получают доступ к развитой внутренней инфраструктуре комплекса.
Мы рады приветствовать нового арендатора и уверены, что комплекс продолжит активно заполняться успешными компаниями", — приводит слова Бабаева официальный сайт клуба.
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