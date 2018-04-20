ЦСКА сдал в аренду 12,7 тысячи кв. метров офисных площадей «Транснефти»

Как сообщил гендиректор армейцев Роман Бабаев , соглашение заключено с компанией «Транснефть» , которая полностью займет здание Blue Tower и еще два этажа в Red Tower. Переезд компании в новый офис состоится в октябре 2018 года.

"Наш проект выделяется уникальной концепцией, совмещающей в себе деловую и спортивную составляющие. Помимо отличных технических и инженерных характеристик, благоустроенной парковой зоны и обширной транспортной обеспеченности района, пользователи офисных площадей на «ВЭБ Арене» получают доступ к развитой внутренней инфраструктуре комплекса.

Мы рады приветствовать нового арендатора и уверены, что комплекс продолжит активно заполняться успешными компаниями", — приводит слова Бабаева официальный сайт клуба.