Птиц в Лианозовском парке порадовали новыми кормушками

В прошлую субботу, 14 апреля, в Лианозовском парке состоялся мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию кормушек для птиц. Его провела французская компания «Leroy Merlin». Принять участие могли все желающие — дети и взрослые.

«Кормушки развесили в парке, порадовав пернатых обитателей новыми пунктами питания», — уточнили в пресс-службе парка.

Следующий мастер-класс пройдет в эту субботу, 21 апреля, с 11.00 до 13.00 на площади у главной сцены Лианозовского парка по адресу: ул. Угличская, д. 13. Участие бесплатное. (вт)