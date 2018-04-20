Ещё
Птиц в Лианозовском парке порадовали новыми кормушками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Птиц в Лианозовском парке порадовали новыми кормушками 

Управа района Лианозово 31 минуту назад
Фото: Управа района Лианозово
В прошлую субботу, 14 апреля, в Лианозовском парке состоялся мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию кормушек для птиц. Его провела французская компания «Leroy Merlin». Принять участие могли все желающие — дети и взрослые.
«Кормушки развесили в парке, порадовав пернатых обитателей новыми пунктами питания», — уточнили в пресс-службе парка.
Следующий мастер-класс пройдет в эту субботу, 21 апреля, с 11.00 до 13.00 на площади у главной сцены Лианозовского парка по адресу: ул. Угличская, д. 13. Участие бесплатное. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Жители Лианозова зададут вопросы префекту СВАО Валерию Виноградову на приеме в управе Около 80 тысяч бегоний, бархатцев и петуний зацветут в Лианозове Во дворе на Илимской отремонтировали асфальт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание303
«Весь салон залит кровью»112
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40025
Турция вывела золотой запас из США220
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение