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По просьбе жителя Алтуфьева у подъезда дома на Инженерной заменили урну
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По просьбе жителя Алтуфьева у подъезда дома на Инженерной заменили урну 

Управа Алтуфьевского района 32 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» у первого подъезда дома 14 корпус 1 на Инженерной улице установили новую урну взамен старой поржавевшей. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Урна заменена, замечания устранены», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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