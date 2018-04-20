По просьбе жителя Алтуфьева у подъезда дома на Инженерной заменили урну

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» у первого подъезда дома 14 корпус 1 на Инженерной улице установили новую урну взамен старой поржавевшей. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Урна заменена, замечания устранены», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)