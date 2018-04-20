Десяток деревьев высадят во дворе на Бибиревской

Наибольшее количество деревьев в Алтуфьевском районе в рамках программы «Миллион деревьев» высадят во дворе по адресу: ул. Бибиревская, д. 9. Как рассказали в управе Алтуфьева, посадки пройдут этой весной.

— Здесь высадят восемь декоративных яблонь и два красных дуба. Кроме того, двор украсят 13 кустов молодой сирени. Всего в районе запланирована посадка 22 деревьев и 1197 кустарников, — уточнила Екатерина Афонина