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Десяток деревьев высадят во дворе на Бибиревской
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Десяток деревьев высадят во дворе на Бибиревской 

Управа Алтуфьевского района 32 минуты назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
Наибольшее количество деревьев в Алтуфьевском районе в рамках программы «Миллион деревьев» высадят во дворе по адресу: ул. Бибиревская, д. 9. Как рассказали в управе Алтуфьева, посадки пройдут этой весной.
— Здесь высадят восемь декоративных яблонь и два красных дуба. Кроме того, двор украсят 13 кустов молодой сирени. Всего в районе запланирована посадка 22 деревьев и 1197 кустарников, — уточнила Екатерина Афонина.
Напомним, «Миллион деревьев» — крупнейшая в столице программа озеленения, стартовавшая в 2013 году. За время ее реализации в Москве высажено 83,9 тысячи деревьев и 1,75 миллиона кустарников. (вт)
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