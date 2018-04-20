Жители Лианозова зададут вопросы префекту СВАО Валерию Виноградову на приеме в управе

Префект Северо-Восточного округа города Москвы Валерий Виноградов проведет 24 апреля выездной прием по личным вопросам в Лианозове. Соответствующее обещание он дал в ходе встречи с жителями, которая состоялась в районе 28 марта.

— Тогда префекту поступило большое количество обращений, связанных с различными жизненными ситуациями, в которых оказались жители района. Для решения этих вопросов было принято решение провести в Лианозове еще одну встречу префекта с жителями в форме выездного приема жителей по личным вопросам, — уточнили в пресс-службе префектуры.

Прием будет проходить в порядке живой очереди с 18.00 до 20.00 в управе района Лианозово по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 87. (вт)