Для уборки песка в Петрозаводске привлекут дополнительные силы

Мэрия потребовала от компании «ТехРент» привлечь дополнительные силы и средства для уборки города. Сотрудники администрации карельской столицы проверяют состояние улично-дорожной сети города. Сегодня уборка ведется на проспектах Карла Маркса и Ленина, на площади Кирова, на Ключевском шоссе, на улице Чапаева и на набережной Варкауса. Там трудятся смешанные бригады: и звенья, занимающиеся ручной уборкой, и техника, сообщает пресс-центр мэрии.

— Компании-подрядчику ООО «ТехРент» указано на необходимость привлечения дополнительных сил и средств для того, чтобы, как и было обещано, к началу мая состояние центральных улиц соответствовало нормативным требованиям,

— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, — Еще очень много работы предстоит.