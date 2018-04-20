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Для уборки песка в Петрозаводске привлекут дополнительные силы
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Для уборки песка в Петрозаводске привлекут дополнительные силы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мэрия потребовала от компании «ТехРент» привлечь дополнительные силы и средства для уборки города. Сотрудники администрации карельской столицы проверяют состояние улично-дорожной сети города. Сегодня уборка ведется на проспектах Карла Маркса и Ленина, на площади Кирова, на Ключевском шоссе, на улице Чапаева и на набережной Варкауса. Там трудятся смешанные бригады: и звенья, занимающиеся ручной уборкой, и техника, сообщает пресс-центр мэрии.
— Компании-подрядчику ООО «ТехРент» указано на необходимость привлечения дополнительных сил и средств для того, чтобы, как и было обещано, к началу мая состояние центральных улиц соответствовало нормативным требованиям,
— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, — Еще очень много работы предстоит.
Согласно муниципальному контракту, общий объем зимнего смета, который подлежит вывезти с улиц Петрозаводска, составляет 36 тысяч тонн. Работы по уборке в выходные планируется вести на Чапаева, Дзержинского, Свердлова, Шотмана и Красноармейской. По материалам: ptzgovorit.ru
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