Александр Копанев: парк «SKAZKA» призван удивлять!

На территории одного из самых заповедных уголков столицы, в Крылатском, расположен уникальный в своем роде парк «SKAZKA», сочетающий современный подход к развлечениям с бережным отношением к окружающей среде. О том, как удалось достичь гармонии с природой в мегаполисе, нам рассказал генеральный директор парка Александр Копанев.

Добрый день! Какова же главная особенность парка? — Здравствуйте! Прежде всего, «Сказка» призвана удивлять. Мы создали пространство, где захватывающие аттракционы сменяются познавательной программой. Предлагаем множество активностей, и при этом, приглашаем в обширный исторический экскурс. Это место, где родители могут больше времени провести с детьми. Практически каждый посетитель хоть раз побывал на Колесе обозрения, которое работает круглый год.

А какие еще объекты пользуются популярностью? — Дети очень любят Хаски Лэнд, где воссоздана жизнь народов севера. Кроме общения с очаровательными обитателями здесь можно пострелять из лука, метнуть копье и поучаствовать в шаманских обрядах. А еще наши гости любят экстрим. Катание на Гигантской ладье 360 и Большой русской горе «Молния» захватывает дух! Все, кто не успел прокатиться на цепочной карусели на Красной площади зимой, сможет сделать это у нас. Ведь именно отсюда она переезжает в сердце столицы на новогодние праздники.

Что можно сказать о современных малышах, которым с первых дней жизни попадают в руки сложные электронные устройства? Отвлекаются ли дети от гаджетов? — К нашей радости, да. Ребята с большим интересом изучают обителей Динопарка. Видно, как у них загораются глаза. С удовольствием берутся и за физический труд. Юные посетители «Волшебной пещеры» раскапывают останки мамонта и знакомятся с открытиями палеонтологии. Кстати, природные экспонаты доставлены из разных уголков мира.

При виде рычащего тираннозавра в натуральную величину сложно остаться равнодушным! Почему так много территории отдано доисторическим обитателям?— Благодаря окружающей парк зеленой зоне, можно отчетливей представить этих впечатляющих гигантов в естественной среде. Кроме того, это отличный повод погулять на свежем воздухе всей семьей.

А выступает ли парк за улучшение экологии?— Несомненно! Мы работаем в тесном сотрудничестве с московским Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Вместе организуем благотворительные и просветительские акции. Например, у скульптур ледников мы рассказываем о последствиях глобального потепления. Само пространство парка призвано напомнить об ответственности за мир, который мы оставим следующим поколениям.

Вы сказали благотворительные?— Да. На регулярной основе мы бесплатно проводим экскурсии для детей из социально незащищенных семей и детей-инвалидов. Я считаю, что наша миссия — это заботиться и не создавать препятствий, чтобы доступ к интересному отдыху был у всех, независимо от жизненной ситуации.

По словам генерального директора парка «Сказка» Александра Копанева, даже зимой число посетителей составляло до 3-4 тысяч в день!Александр Копанев: В этот сезон мы ожидаем, что трафик выходного дня составит свыше 10 тысяч человек. Удачный выбор единой концепции пространства и современные аттракционы привлекают все больше посетителей. Несомненным успехом пользуется Колесо обозрения, открывающее великолепный вид на парк и Живописный мост. Вскоре заработает новая 40 метровая башня свободного падения. Очень часто к нам приходят кино-кампании, например, канал «Карусель» или «Ералаш», чтобы провести кастинг или снять сцену для передачи. А потому, наши гости имеют возможность попасть на экраны телевизоров.