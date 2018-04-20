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Екатеринбуржцам больше не грозит дождь в гостиной
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Екатеринбуржцам больше не грозит дождь в гостиной 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Жители дома №16 по улице Большакова в Екатеринбурге устали бороться за право жить в сухих квартирах. Управляющая компания, обслуживающая здание, не реагирует на протекающую крышу, от которой заливает подъезд и частные помещения.
Как рассказал «Уралинформбюро» депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев, самостоятельные обращения граждан в УК не принесли никакого результата. При этом после депутатского запроса в организации зашевелились.
"Пришел ответ по существу: управляющая компания пояснила, что крыша дома №16 по улице Большакова действительно нуждается в капитальном ремонте. К работам коммунальщики готовы приступить в мае текущего года", — объяснил депутат.
Также Зяблицев заметил, что если за май все дыры в крыше не залатают, он обратится в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
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