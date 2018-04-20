Парковки во дворах Ростова приведут к единому стандарту

В новых дворах в Ростовской области будет проведена унификация парковочного пространства, сообщил директор ростовского Центра компетенций Алексей Санин.

«Ни для кого не секрет, что одна из главных проблем — это абсолютно хаотичная парковка во дворах: отсутствующие парковочные места, несоответствие норм парковок во дворах, и на сегодняшний день в тех дизайн-проектах, которые видели мы, одной из главных задач ставят унификацию парковочного пространства в новых дворах», — цитирует Санина RostovGazeta.

Всего в 2018 году в Ростовской области будет благоустроено 68 дворовых территорий, 34 из которых — в Ростове-на-Дону.