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Лабытнанги и Муравленко станут конкурентами во всероссийском конкурсе проектов
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Лабытнанги и Муравленко станут конкурентами во всероссийском конкурсе проектов 

ИА Север-Пресс 38 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 20 апреля, участники заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в ЯНАО», прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, одобрили заявки Лабытнанги и Муравленко для направления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
Заместитель директора департамента — начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Елена Мальчевская рассказала журналистам, что конкурс проводит Минстрой, Лабытнанги и Муравленко попадают в номинацию малых городов от 20 до 50 тысяч жителей и будут составлять друг другу конкуренцию. По итогам конкурса, который должен завершиться в мае, федеральная комиссия, возглавляемая министром строительства Михаилом Менем, подведёт итоги и в каждой номинации выберет 15 проектов. Общий призовой фонд — 5 миллиардов рублей. В номинации, где участвуют ямальские города, призовой фонд — до 80 миллионов рублей.
Муравленко подготовил два проекта, Лабытнанги — один комплексный, состоящий из нескольких этапов. Одно из условий участия в конкурсе — наличие одобрения межведомственной комиссии.
«Проект Лабытнанги — это пешеходная улица, занимающая большую территорию возле администрации, ЗАГСа и музея, где будет игровая зона и зона отдыха. У Муравленко — пешеходная зона и зона отдыха. Этот проект поскромнее и по стоимости дешевле, но тоже очень оригинальный, — пояснила Елена Мальчевская. — Если они победят, то средства им выделят на два года, работы должны завершиться до 31 января 2019 года. Поскольку проекты масштабные, часть работ начнётся в 2018 году. С учётом северных климатических условий попытаемся завершить их до середины 2019 года».
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