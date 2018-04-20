Предприятия КТЗ в Чувашии планируют выйти на производство 50 тракторов в год

Сложная ситуация на «Тракторных заводах» сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. В рамках программы финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБ в декабре 2016 года, были выделены 5,75 млрд рублей. Из них 3,8 млрд направлены на погашение задолженности по зарплате, перед поставщиками тепловых и энергетических ресурсов, лизинговым платежам, еще 1,9 млрд — на пополнение оборотных средств и возобновление операционной деятельности. В конце 2017 года принято решение о переходе предприятий концерна под управление госкорпорации «Ростех»

"По объему сборки тракторов завод должен выйти минимум на 50 единиц через 1,5 года. Сейчас они собирают около 20 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Игнатьев уточнил, что власти республики в связи со сложной ситуацией на предприятиях концерна контролируют ситуацию на рынке труда. «Те работники, которые по объективным причинам хотят уволиться, мы за счет программы занятости переобучаем их на разных курсах, по разным специальностям, спрос на рабочую силу у нас почти 16 тыс. [человек], они трудоустраиваются на другие производства», — добавил он.

Глава Чувашии подчеркнул, что на производстве все станки находятся в рабочем состоянии сохранены. «Люди работают, литейное производство имеет заказы. В целом сам завод имеет хорошие перспективы», — считает он.

"Тракторные заводы" — крупнейший российский концерн в области машиностроения, в его состав входят 17 предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из десяти субъектов РФ , дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании. На территории Чувашии действуют Чебоксарский агрегатный завод, заводы «Промтрактор-промлит» и «Промтрактор-вагон». Число работающих на предприятиях концерна «Тракторные заводы» в республике составляет 8,9 тыс. человек.

О форуме

IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.