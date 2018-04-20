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Путин впервые за пять лет не попал в список влиятельных людей мира
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Путин впервые за пять лет не попал в список влиятельных людей мира 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 20 апреля, журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год.
В списке лидеров впервые за пять лет не оказалось российского президента Владимира Путина. В 2018 году там присутствуют Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, а также принц Гарри с невестой Меган Маркл.
Определены влиятельные личности и в других категориях. Так, в список попали теннисист Рожер Федерер, актриса Николь Кидман, режиссер Гильермо Дель Торро, телеведущий Джимми Киммел.
Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Отметим, что в 2007 году журнал присвоил Путину звание «Человек года».
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