Путин впервые за пять лет не попал в список влиятельных людей мира 

В пятницу, 20 апреля, журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год.
В списке лидеров впервые за пять лет не оказалось российского президента Владимира Путина. В 2018 году там присутствуют Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, а также принц Гарри с невестой Меган Маркл.
Определены влиятельные личности и в других категориях. Так, в список попали теннисист Рожер Федерер, актриса Николь Кидман, режиссер Гильермо Дель Торро, телеведущий Джимми Киммел.
Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Отметим, что в 2007 году журнал присвоил Путину звание «Человек года».