​40 жилых домов планируют снести ради строительства дороги 

На сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) появился генеральный план строительства четырехполосной дороги в поселке Новая Сосновка. Но местных жителей новость не очень обрадовала: согласно плану, трасса будет проходить по жилому массиву. Чтобы ее построить, властям придется снести около 40 домов. О том, что их дома — помеха для районной администрации, жители Новой Сосновки узнали совершенно случайно. Лилия Исхакова, владелица одного из домов, собирала справки для получения соток земли от государства, как многодетная мать. В разговоре с одним из чиновников выяснила, что земля ей действительно не помешает — ее дом в Новой Сосновке скоро снесут, а на участке построят дорогу. — Чтобы купить здесь землю и построить дом, мы продали трехкомантную квартиру, дачу и одну из машин. В прошлом году сделали ремонт. Для этого продали еще одну квартиру, однокомнатную. В ремонт мы вложили всю душу. С красивыми лестницами, забором… Хотели, чтобы у детей было красивое будущее. В частном доме, со свежими огурцами и ягодами. Соседи здесь очень хорошие, никто не хочет отсюда уезжать, — сквозь слезы рассказывает Лилия. Жители поселка о строительстве дороги не могут рассказывать без эмоций. Большинство из них купили здесь землю совсем недавно. Некоторые еще достраивают свои дома. С каждым годом Новая Сосновка растет. Своими силами жильцы провели сюда газ, водопровод, электричество. Даже улицы освещают за свой счет. О том, что через несколько лет у них все это отберут, предположить никто не мог. — Если бы мы знали, что здесь будут что-то строить, мы бы купили землю в другом месте, вокруг много поселков. Но ведь нас никто не предупредил! — рассказывает местный житель Андрей Синдеев. Кроме недоумения генеральный план ничего не вызывает: вокруг поселка — гектары незастроенной земли. По первоначальному плану дорога должна была проходить по пустырю, за несколько километров от поселка. Но осенью его засыпали щебнем, а на въезде поставили баннер: «Коттеджный поселок Царицыно». И номер телефона — для потенциальных покупателей участков. Рядом с Новой Сосновкой есть еще один пустырь. Он принадлежит авиационному заводу и является зоной аварийной посадки. Но, видимо, власти сочли, что снести 40 новых жилых домов куда проще, чем договориться с авиапредприятием. Найти ответ на вопрос, почему и зачем в мэрии Казани люди не смогли. Есть только стандартный ответ для средств массовой информации. Говорят, что план еще не утвержден, окончательного вердикта не вынесено. — На данной территории действующим и разрабатываемым генпланом Казани предусмотрено строительство новой дороги стратегического значения. Однако в настоящее время не решен вопрос расположения и границ будущей дороги, — сообщили в мэрии. Стратегическое значение дороги жителям Новой Сосновки вполне ясно: разгрузить дорогу через Дербышки, которая примыкает к трассе М7. Но зачем строить ее такой ценой, когда есть варианты более дешевые и доступные, им не понятно. О компенсации речи пока не шло, но владельцы земли в Сосновке съезжать не собираются. — На эти деньги никогда ничего не построишь. Ну дадут пять миллионов, шесть. Только на землю едва-едва хватит этих денег. А здесь строительство, ремонт, благоустройство. Если посчитать, сколько мы сюда вложили… А нас таких сорок семей, а то и больше! — говорит Азат Зарипов, председатель ТОС «Новая Сосновка». Жителям поселка сообщили, что окончательное решение будет принято 15 мая. Времени на то, чтобы отстоять свои дома осталось немного.18 апреля люди созвали собрание в местном доме культуры: собрали подписи и обсудили дальнейший план действий. Против строительства дороги проголосовало 279 человек. Стучаться будут во все двери: в минэкономразвития, главным архитекторам республики и города, в кабинет министров Татарстана. Но даже если мирные пути решения конфликта не помогут, снести свои дома жители Сосновки не дадут. — Я всю жизнь работала на этот дом. Мы не уйдем отсюда, не уйдем! Я здесь лягу — ни один бульдозер не пройдет! — заявила одна из жительниц Новой Сосновки. Александра Назарова.