Семь договоров аренды земельных участков расторгнуто в Балашихе с начала 2018 года

Об этом сообщила председатель комитета по управлению имуществом администрации Балашихи Юлия Мартыненко по итогам совещания по вопросу земельно‐имущественных отношений.

«Комитетом по управлению имуществом администрации Балашихи проводится контроль по освоению земельных участков, которые предоставляются в аренду. За первые три месяца (с начала 2018 года — ред.) комитетом расторгнуто семь договоров аренды земельных участков, которые не осваивались арендодателями: три договора расторгнуто в добровольном порядке, два — в судебном», — сказала Юлия Мартыненко.

Она отметила, что у комитета по управлению имуществом Балашихи на данный момент находится на контроле около 70 участков. Арендаторы готовят проектную документацию участков, получают градостроительный план. После чего идет подготовка документов для получения разрешения на освоения земельных участков.

Балашиха — самый крупных город Московской области , у которого достаточно большое количество проблем. В первую очередь как раз земельно-имущественный

блок. У нас большое количество сельхозземель, но, к сожалению, земля в свое время

где-то была отдана в аренду, достаточно большое количество мест, где землю не используют. В прошлом году мы начали большой объем работ по расторжению договоров аренды

Работы по использованию земельных участков проводятся совместно с министерством имущественных отношений, добавил он.

По итогам совещания министр имущественных отношений Андрей Аверкиев отметил работу органов муниципальной власти Балашихи. В ходе ежеквартального совещания участники обсудили вопросы о выполнении муниципальных планов по собираемости аренды, о предоставлении земельных участков многодетным семьям, об оказании госуслуг жителям Подмосковья, также были подведены итоги работы муниципалитетов за первый квартал 2018 года.

Совещание по вопросу

земельно-имущественных