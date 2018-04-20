В Орле 220 работодателей «вышли из тени»

В I квартале текущего года в рамках контроля налоговых инспекторов более двухсот руководителей увеличили заработную плату своим сотрудникам.

По информации пресс-службы правительства, Инспекцией ФНС России по Орлу провела 30 заседаний комиссии по легализации налоговой базы, которые касались «теневой» заработной платы.

Сотрудники налоговой инспекции разъяснили работодателям, что «серая» зарплата в конвертах не только лишает работников пенсионных накоплений, но и возможности получения имущественных и социальных налоговых вычетов, пособий при увольнении и исключает наличие социальных гарантий.

Стоит отметить, что в 2018 году по результатам работы комиссий 215 налоговых агентов (152 юридических лица и 63 предпринимателя) повысили заработную плату до минимального размера оплаты труда, 5 работодателей — до среднего уровня по виду экономической деятельности.