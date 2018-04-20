21 апреля «Ямаха-центр Ижевск» откроет двери для всех желающих

Ижевск. Удмуртия . 21 апреля «Ямаха-центр Ижевск» откроет двери для всех желающих. В преддверии сезона мотоциклистов приглашают на бесплатную техническую консультацию.

Информационное агентство «Сусанин» проведет мультимедийную прямую трансляцию мероприятия, в которой эксперты центра расскажут обо всем самом интересном.

«Мы поделимся с вами, как сами проводим ремонты, подскажем, как вам самим обслуживать мотоциклы, и неважно, какого бренда у вас мотоцикл», — сообщают специалисты центра.

Вход на мероприятие свободный свободный с 10:00 до 17:00. В 17:30 начнется публичный семинар по маслам YAMALUBE («Ямалюб»).

«Праздничное настроение и много мотоновинок мы обеспечим при любой погоде», — рассказали «Сусанину» в центре.

«Ямаха-центр» находится в Ижевске, на проспекте Калашникова, 4, тел. 245-245.