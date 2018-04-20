Ещё
21 апреля «Ямаха-центр Ижевск» откроет двери для всех желающих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

21 апреля «Ямаха-центр Ижевск» откроет двери для всех желающих 

ИА «Сусанин» 25 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 21 апреля «Ямаха-центр Ижевск» откроет двери для всех желающих. В преддверии сезона мотоциклистов приглашают на бесплатную техническую консультацию.
Информационное агентство «Сусанин» проведет мультимедийную прямую трансляцию мероприятия, в которой эксперты центра расскажут обо всем самом интересном.
«Мы поделимся с вами, как сами проводим ремонты, подскажем, как вам самим обслуживать мотоциклы, и неважно, какого бренда у вас мотоцикл», — сообщают специалисты центра.
Вход на мероприятие свободный свободный с 10:00 до 17:00. В 17:30 начнется публичный семинар по маслам YAMALUBE («Ямалюб»).
«Праздничное настроение и много мотоновинок мы обеспечим при любой погоде», — рассказали «Сусанину» в центре.
«Ямаха-центр» находится в Ижевске, на проспекте Калашникова, 4, тел. 245-245.
ИА «Сусанин»: последние новости
На улице Петрова образовался «провал» из-за прорыва трубопровода Эвелину Блёданс и других пассажиров авиарейса атаковали насекомые во Внуково В Ижевске четвертые сутки разыскивают пропавшую девушку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание286
«Весь салон залит кровью»101
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Турция вывела золотой запас из США213
Землю неожиданно накрыла магнитная буря13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение