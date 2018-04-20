Правительство Московской области подписало кодекс добросовестных практик в интернете

Правительство Московской области присоединилось к кодексу добросовестных практик в сети интернет, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Правительство Московской области подписало Кодекс добросовестных практик в сети интернет. Церемония подписания прошла в здании правительства Московской области с участием заместителя председателя правительства Московской области — министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максута Шадаева . В ходе церемонии М. Шадаев рекомендовал присоединиться к Кодексу и другим исполнительным органам власти Московской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что главная цель кодекса — предупреждение и предотвращение угроз и рисков, которые несет современное цифровое пространство безопасному сбору, обработке и хранению персональных данных граждан. Подписанты подтверждают готовность работать с персональными данными в соответствии с законодательством, содействовать созданию безопасного и комфортного информационного пространства в интернете, формированию культуры поведения в сети.