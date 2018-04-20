Правительство Московской области подписало кодекс добросовестных практик в интернете 

Правительство Московской области присоединилось к кодексу добросовестных практик в сети интернет, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Правительство Московской области подписало Кодекс добросовестных практик в сети интернет. Церемония подписания прошла в здании правительства Московской области с участием заместителя председателя правительства Московской области — министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максута Шадаева. В ходе церемонии М. Шадаев рекомендовал присоединиться к Кодексу и другим исполнительным органам власти Московской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что главная цель кодекса — предупреждение и предотвращение угроз и рисков, которые несет современное цифровое пространство безопасному сбору, обработке и хранению персональных данных граждан. Подписанты подтверждают готовность работать с персональными данными в соответствии с законодательством, содействовать созданию безопасного и комфортного информационного пространства в интернете, формированию культуры поведения в сети.
Впервые кодекс был подписан осенью 2016 г. на Международной конференции «Защита персональных данных». На сегодняшний день кодекс подписали 1 тыс. 734 организации по всей России. В их числе региональные и муниципальные органы власти, автономные некоммерческие и коммерческие организаций, высшие и средние специальные учебные заведения и другие. Текст кодекса размещен на портале персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик». Документ открыт для подписания любой заинтересованной стороной.