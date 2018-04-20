Олег Лавричев принял участие в заседании экспертного совета ФАС

На первом заседании этого года эксперты обсудили возможность внедрения в оборонной сфере модели стимулирующих контрактов, посколькусейчас в госконтрактах есть только санкционные меры. Рабочая группа предлагает разработать и внедрить меры стимулирования исполнителей госзаказа при достижении определенных факторов, например, таких как досрочная поставка, снижение издержек и достижение технических решений.

«Сама идея очень интересная, но я не думаю, что в рамках существующих механизмов по формированию и финансированию ГОЗ она нежизнеспособна. Есть источники, в которых эта бонусная составляющая может присутствовать, и есть твердая фиксированная цена, в рамках которой трудно двигаться туда-сюда. Здесь много аспектов, которые надо дополнительно изучать», — прокомментировал Олег Лавричев.

Вопрос о роли и месте института военных представительств при исполнении ГОЗ будет детально рассмотрен уже на следующем заседании экспертного совета.