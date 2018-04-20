Зараженную партию горшечных растений уничтожили в Москве

Москве обнаружили рассаду, которая была заражена карантинный вредным объектом — тосповирус некротической пятнистости бальзамина, продукцию пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В ведомство поступила информация из ГБУ «Озеленение» (город Москва), осуществляющего выращивание и реализацию различной цветочной продукции, в том числе рассады для озеленения города Москвы, об обнаружении в выращенной обществом продукции (горшечные растения сенполии 45 штук) карантинного вредного объекта — тосповирус некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus)», — говорится в сообщении.

Обнаружение объекта было подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Управлением юридическому лицу было выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. ГБУ «Озеленение» приняло решение об уничтожении данной продукции, зараженной карантинным вредным объектом.