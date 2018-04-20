Ещё
Зараженную партию горшечных растений уничтожили в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зараженную партию горшечных растений уничтожили в Москве 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве обнаружили рассаду, которая была заражена карантинный вредным объектом — тосповирус некротической пятнистости бальзамина, продукцию пришлось уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В ведомство поступила информация из ГБУ «Озеленение» (город Москва), осуществляющего выращивание и реализацию различной цветочной продукции, в том числе рассады для озеленения города Москвы, об обнаружении в выращенной обществом продукции (горшечные растения сенполии 45 штук) карантинного вредного объекта — тосповирус некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus)», — говорится в сообщении.
Обнаружение объекта было подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Управлением юридическому лицу было выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. ГБУ «Озеленение» приняло решение об уничтожении данной продукции, зараженной карантинным вредным объектом.
В присутствии представителя управления данная партия горшечных растений сенполии была уничтожена путем сжигания на технической площадке хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
РИАМО: последние новости
Восемь новых резидентов появится в особых экономических зонах Подмосковья В РФ могут привлечь к уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций Молодые журналисты обсудили развитие профессии на обучающем семинаре в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание309
«Весь салон залит кровью»116
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть49
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40025
Турция вывела золотой запас из США221
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение