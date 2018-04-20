Россиянин полтора часа ждал скорую, час просидел в очереди и умер

Житель подмосковного города Люберцы два с половиной часа ждал медицинской помощи с резкой болью в груди и в результате скончался. Об этом говорится на сайте областного главка Следственного комитета России (СКР) в пятницу, 20 апреля.

«Женщина незамедлительно позвонила в «скорую помощь», однако ей ответили, что врачи в ближайшее время приехать не смогут, поскольку нет свободных экипажей, — говорится в сообщении. — Прождав врачей скорой помощи не менее полутора часов и видя, что состояние супруга ухудшается на глазах, женщина отвезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы».

В больнице мужчине также пришлось ждать пока кто-нибудь из персонала освободится. «Спустя час к супругам подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ. Результаты обследования установили у мужчины предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался», — пояснили в СКР.

Уточняется, что инцидент произошел 20 февраля. По факту произошедшего в отношении возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). Жена пациента признана потерпевшей по делу. Из Дзержинской городской больницы изъята вся необходимая документация для расследования уголовного дела, в том числе и медицинская карта погибшего.