Исторический субботник: москвичи навели порядок в усадьбах и парках

Тысячи москвичей и жителей Подмосковья приняли участие в историческом субботнике. Генеральную уборку провели в старинных усадьбах и парках. Волонтеры привели в порядок особняки и памятные места. Тех, кто, несмотря на похолодание, решил провести выходные с пользой, ждал приятный сюрприз.

Десяти бутылок из-под вина, шампанского и напитков покрепче собрали волонтеры в пейзажном парке усадьбы-музея «Архангельское» — это как напоминание о многочисленных свадьбах, которые регулярно принимает «особо ценный объект культурного наследия». Субботник здесь приурочили к Международному дню памятников и исторических мест.

"Волонтеры Общества охраны памятников решили помочь музею привести в порядок эту территорию. К сожалению, не все посетители музея являются ответственными. Свадьбы часто оставляют мусор, проезжающие мимо водители. Конечно, общими силами нужно привести в порядок наш любимый парк", — говорит Евгений Соседов , председатель Московского областного отделения ВООПИК.

Добровольцам выдали перчатки, грабли и лопаты. Общими силами они очистили территорию от прошлогодних листьев и крупных веток. Зимой здесь повалило много деревьев, их пришлось распиливать и вывозить.

"То, что многим кажется лесом, на самом деле пейзажный парк. То есть некогда деревья были высажены специально, по плану, с распределением видов растений, в какое время они цветут, чтобы создавать определенное впечатление", — рассказывает Элеонора Тян , заместитель директора по музейному развитию музея-усадьбы «Архангельское».

В день субботника для волонтеров организовали бесплатный вход в музей. После уборки — обед и экскурсия по усадьбе с гидом. Подмосковный Версаль — Архангельское — готовится к столетию своей музейной истории, поэтому сейчас особенно нуждается в помощи волонтеров. Всех желающих ждут и на следующие субботники 12 и 13 мая.

Убрались и во дворе дома Палибина в Хамовниках. Это уникальная деревянная постройка начала XIX века, в этом году ей исполняется 200 лет. Волонтеры собрали ветки и листья, вывезли скопившийся мусор.

"Культурное волонтерство — это довольно-таки новое явление, активно оно стало развиваться несколько лет назад. Безусловно, это тренд для нашего города, очень важное направление волонтерства, потому что очень много памятников культуры, очень много культурных площадок, где нужна помощь наших волонтеров", — объясняет Ирина Швец , директор ресурсного центра «Мосволонтер».

В ближайшие дни продолжатся работы по сохранению дома Палибина. В пошлом году уже очистили от старой краски фасад дома и цокольный этаж — все при помощи волонтеров, но под руководством опытных реставраторов. Теперь дом окрасят в исторический цвет — благородный серо-голубой.