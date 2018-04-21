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Евгений Хромушин: «Субботник у нас удался»
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Евгений Хромушин: «Субботник у нас удался» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин рассказал главное отличие общеобластного подмосковного субботника от остальных мероприятий месячника по благоустройству. По его словам, работу разделили: сотрудники муниципальных предприятий вышли на уборку общественных пространств, а жители начали приводить в порядок свои дворы и подъезды.
Мы говорим: «чистое Подмосковье сделаем вместе». И мы распределились так, что все общественные территории убирают руководители и сотрудники муниципальных предприятий Жители убирают свой двор и свой подъезд
— Евгений Хромушин.
Он отметил, что прогнозы синоптиков не сбылись и день выдался достаточно теплый и солнечный, что позволило жителям выйти на проведение уборки.
Нам очень сегодня повезло с погодой и солнце и тепло, а обещали холодно и мокро. Поэтому я думаю, что субботник у нас удался
— Евгений Хромушин.
Министр напомнил, что в муниципалитетах работают более 13 тысяч пунктов выдачи инвентаря, куда может обратиться любой желающий. В некоторых городских округах местные власти организовали раздачу инструментов прямо во дворах.
Кроме того, в ходе областного месячника благоустройства, мероприятия по уборке территорий в Подмосковье будут проходить каждые выходные. Все основные работы должны завершиться к Дню Победы 9 мая.
Жители подмосковной Дубны вышли на общеобластной субботник в 9:00. Первым делом горожане решили очистить берег Волги. К неравнодушным к экологии людям присоединились спасатели, пожарные, сотрудники инспекции по маломерным судам.
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