«Пассаж» пожарного позора

В уральской столице может быть приостановлена работа трех крупнейших торгово-развлекательных центров — «Пассажа», «Гринвича» и «Алатыря». С соответствующими исками в районные суды города обратился прокурор Екатеринбурга — после выявленных в ходе проверки нарушений пожарной безопасности.

Региональная проверка была организована по поручению Генпрокурора РФ в связи с трагическими событиями в кемеровской «Зимней вишне». Проверяются объекты с массовым пребыванием людей, в списке их свыше 2 000. На сегодня проверено 500 объектов, включая 56 торгово-развлекательных центров.

"В основном это касается работоспособности, эксплуатации и обслуживания систем противопожарной защиты, путей эвакуации. Особое внимание уделяется подготовке и обучению персонала для работ, связанных с эвакуацией людей — при ЧС или возникновении пожара. Зачастую персонал не готов и не обладает соответствующими знаниями", — заявил "Уралинформбюро" Пинчугов.

Особое внимание надзорные органы уделили ТРЦ-флагманам, притягивающим десятки тысяч посетителей.

"Нарушений очень много, поскольку объекты большие. Основные из них связаны с блокировкой дверей, размещением на путях эвакуации оборудования, отсутствием в полной мере средств пожаротушения. Нарушения стандартны, но их много", — пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев.

Он добавил, что судебные иски о приостановлении деятельности ТРЦ — это обеспечительная мера, поскольку существует угроза жизни и здоровью посетителей. В случае возникновения ЧС возможность оперативно выбраться из «Пассажа», «Гринвича» и «Алатыря» была бы затруднена.

Прокуратура , в первую очередь, заинтересована не в закрытии ТРЦ, а в устранении всех выявленных нарушений. Суд по приостановке деятельности ТРЦ «Гринвич» назначен на 7 мая. Дата рассмотрения аналогичного иска по ТРЦ «Пассаж» пока не объявлена.

"Вопрос ежедневно меняется. Нарушения устраняются. Если собственник адекватный, он незамедлительно начинает устранять нарушения, поэтому в той или иной степени вопрос о направлении иска уже становится неактуальным", — отметил прокурор.

Стоит напомнить, что ТРЦ «Пассаж» в центре Екатеринбурга был открыт в ноябре 2015 года. После обращения «Уралинформбюро» зимой 2016 года в областную прокуратуру надзорная проверка выявила, что здание более двух месяцев эксплуатировалось девелоперами Игорем Заводовским и Константином Погребинским незаконно, поскольку разрешение на ввод его в эксплуатацию было выдано свердловским Мингосимуществом лишь 5 февраля 2016 года.

Следует отметить, что новодел площадью 60 тысяч квадратных метров был возведен рядом с мэрией города в процессе «реконструкции» векового здания, снесенного под ноль. Именно жонглирование терминами — реконструкция, а не строительство — определило, что разрешение на работы и ввод многоэтажника в эксплуатацию выдавало Мингосимущество Свердловской области, в штате которого нет специалистов по строительству и пожарной безопасности.

Прокуратурой два года назад было зафиксировано, что в здании «Пассажа» имеется ряд недостатков: трещины на покрытии фасада, неподключенные выводы кабелей, которые, впрочем, не влияют на безопасность объекта и не влекут угрозу для жизни и здоровью людей. Очевидно, что специалисты по пожаробезопасности тогда не проверяли здание — пластиковая лепнина была в «Пассаже» изначально. После этого в течение двух лет ТРЦ не проверяли из-за действующих надзорных каникул.

Пластиковая лепнина в «Пассаже» вызвала вопросы спустя 2 года с начала эксплуатации ТРЦ.

Первая же проверка «Пассажа» на предмет пожарной безопасности, прошедшая в рамках подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу-2018, выявила, что в ТРЦ (где 18 апреля открылся билетный центр FIFA — прим. ред.) имеются серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Это же подтвердила проверка, инициированная после трагедии в «Зимней вишне». В числе нарушений (об этом, по словам официального представителя Чкаловского районного суда Екатерины Синицкой, говорится в обосновании иска — прим. ред.) — выполненные из горючих материалов стены ТРЦ и заставленные эвакуационные выходы.

"Сотрудниками МЧС России проводилось обследование данного объекта совместно с другими надзорными органами в рамках подготовки объекта к проведению чемпионата мира. Нарушения доводились до оргкомитета «Россия-2018», — подчеркнул Максим Пинчугов.

Комментируя использование в отделке «Пассажа» горючих материалов, замначальника регионального ГУ МЧС России заявил, что ответственность за их использование лежит на собственнике объекта.

"Материалы, которые использовались в данном ТРЦ, — от обыкновенной баннерной ткани до элементов декорирования. Я бы рекомендовал собственнику объекта направить их на экспертизу для принятия решения о соответствии требованиям пожарной безопасности. Кто устанавливал (отделочные материалы — прим. ред.), кто принимал — выяснится в ходе дальнейших мероприятий. Но в любом случае вся ответственность ложится на собственника. Если собственник заинтересован в обеспечении пожарной безопасности, он не просто отдает в аренду определенное помещение, он должен в свое время проконтролировать, каким образом проводятся мероприятия по обеспечению безопасности, что делает арендатор. Это же его собственность", — заявил Максим Пинчугов.

Размещение билетного центра ФИФА в небезопасном «Пассаже» может играть на руку Заводовскому-Погребинскому. Закрытие ТРЦ автоматически поставит футбольную федерацию перед проблемой выдачи билетов в Екатеринбурге. Скандал стране-организатору будет не на пользу.

Но у собственников ТРЦ было достаточно времени для снятия опасного декора, выполненного из пожароопасного материала. И будут ли власти Свердловской области и Екатеринбурга рисковать жизнями тысячи посетителей ради работы футбольных касс — вопрос здравого смысла.

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