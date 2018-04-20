НАТО нам в метро не надо

После ввода ограничений с той или другой стороны работа в них, естественно, стопорится. Насколько защищён в этом смысле строительный цикл, который обязан быть непрерывным? На каких объектах в сложившейся обстановке следует с большей осторожностью использовать западное оборудование, технологии, заключать контракты с зарубежными подрядчиками? С этими вопросами « АиФ » обратился к доктору технических наук, заслуженному строителю РФ Николаю Кулагину.

Спасение в подземке

— Посвятив десятки лет транспортному строительству, я, конечно, в первую очередь назову метро, — ответил Николай Иванович. — Не только из опасения срыва подряда, недопоставки оборудования или риска, что какая-нибудь «продвинутая» технология окажется в санкционном списке — что тоже, конечно, возможно. Однако гораздо опаснее утечка информации о метрополитене как защитном сооружении, которое в критической ситуации становится чуть ли не единственным средством спасения людей. Причём это вовсе не «сугубо отечественный» взгляд на вещи.

Предположим, в Первую мировую войну метро ещё не рассматривалось в данном качестве, хотя уже действовало и в Лондоне, и в Будапеште , и в Берлине. Зато когда грянула Вторая мировая, от немецких бомбёжек англичане спасались именно в лондонской подземке, и жители других крупных городов Европы следовали их примеру. У нас тогда метро было, как известно, только в Москве

— Защитная функция метрополитена «включается» только в военное время?

— Вовсе нет. К примеру, наш метрополитен должен быть всегда готов к выполнению задач гражданской обороны и в случае чрезвычайной ситуации, скажем, на ЛАЭС в Сосновом Бору . Пусть угроза со стороны «мирного атома» остаётся для нас чисто теоретической, однако с учётом розы ветров и близости Балтики исключать её полностью нельзя. Перечислять другие опасности, связанные с «прелестями цивилизации», можно очень долго. В метро как защитном объекте на случай химического, бактериологического заражения предусматриваются соответствующие системы вентиляции, склады продовольствия, медицинские пункты, санитарные системы.

Неоправданный риск

— Ни одна из этих систем не должна быть, значит, западного производства?