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Директор «Массандры» надеется загрузить все мощности предприятия за счет поставок в Китай
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Директор «Массандры» надеется загрузить все мощности предприятия за счет поставок в Китай 

ТАСС 43 минуты назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. «Массандра» — старейшее винодельческое предприятие России — увеличит поставки своей продукции на китайский рынок, сообщила в пятницу ТАСС на полях Ялтинского международного форума генеральный директор компании Янина Павленко.
"Объемы поставок продукции "Массандры" в Китай однозначно возрастут", — сказала она. По словам Павленко, планируются «достаточно большие объемы» поставок. «Я пока не озвучиваю цифры, но если все удастся, то мы сможем полностью загрузить наши производственные мощности благодаря Китаю. Для нас это очень важно», — отметила она.
Павленко напомнила, что компания уже поставляет свою продукцию в Казахстан, Китай, Белоруссию, в Донбасс. Первую после воссоединения Крыма с Россией партию вина отправили в КНР в июле 2016 года.
"Масандра", основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в РФ по выращиванию винограда и производству виноградных вин. Всего в хозяйстве около 4 тыс. га виноградников. Крупнейшая в мире коллекция вин предприятия, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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