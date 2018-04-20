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Таможня не пустила в Самарскую область бракованную пленку для ренгтена
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Таможня не пустила в Самарскую область бракованную пленку для ренгтена 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самарской области сотрудники таможни проверили партию медицинских товаров. Это были рентгеновские пленки производства Fujifilm. Однако разрешения на использование товарного знака японской фирмы у декларанта не было.
Пленку «изготовили» в Японии
— Мы отправили запрос официальным представителям компании в России, — рассказали в пресс-службе таможни. — Нам сообщили, что изготовители и поставщик использовали логотип и название незаконно.
Также в филиале потребовали не допустить партию к продаже. Помимо этого, представители японской компании попросили привлечь виновников к ответственности.
— Компания заботится о своей деловой репутации, — пояснила главный государственный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торгового обеспечения Алия Стародубцева. — На плохой или испорченной пленке могут получиться некачественные рентгеновские снимки. Следовательно, и врачи могут ошибиться с дагнозом.
17 апреля 2018 года арбитражный суд Самарской области принял решение о запрете нелегального использования товарного знака.
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