После 2020 года федеральную программу по охране Байкала заменит нацпроект

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров на встрече уточнил, что за то же время проект очистных сооружений на правом берегу Иркутска прошел 2 этапа реконструкции. По словам Ветрова, все вышеупомянутые объекты, реализованные в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие природной территории на 2012-2020 гг.», «обеспечили сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории».

«Что касается федеральной программы по охране озера Байкал, нужно завершить уже начатые проекты, здесь не должно быть задержек. Нам нужно по максимуму использовать все возможности и за оставшееся до 2020 года время все проекты целевой программы реализовать. По поводу продолжения ФЦП дальше 2020 года — федеральное правительство этот вопрос рассматривает, может, это будет уже не в режиме ФЦП, а в режиме национальных проектов. Но то, что на Байкале проекты будут продолжены, я уверен», — резюмировал обсуждение Донской.

В этом году, по планам иркутских чиновников, продолжится третий этап реконструкции очистных сооружений в Иркутске, а также начнется строительство канализационных сооружений в поселке Усть-Ордынский, проектно-сметная документация по которым уже готова. В ближайшее время, по словам Ветрова, необходимо построить подобные комплексы в прибайкальской Слюдянке и соседнем Култуке , а также модернизировать систему очистки на станции Ангасолка в Слюдянском районе.

На прошлой неделе центр мониторинга и прогнозирования ЧС «Антистихия» опубликовал данные исследования, согласно которому загрязнение прибрежной зоны Байкала приобрело уже «катастрофические масштабы». Несмотря на строительство новых и реконструкцию существующих очистных сооружений, запланированное с прошлого года, нынешние коммунальные очистные сооружения, по данным прогнозного подразделения МЧС, не в состоянии обеспечивать необходимую степень очистки.