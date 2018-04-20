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Sky: принца Чарльза избрали будущим главой Содружества
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Sky: принца Чарльза избрали будущим главой Содружества 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТВ Центр
ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский избран будущим главой Содружества. Такое решение приняли в четверг на встрече в Виндзорском замке главы правительств объединения государств, в которое входит Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Об этом сообщил в пятницу телеканала Sky News со ссылкой на собственные источники.
69-летний Чарльз возглавит Содружество лишь после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая с 1953 года возглавляет это объединение.
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