Sky: принца Чарльза избрали будущим главой Содружества 

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский избран будущим главой Содружества. Такое решение приняли в четверг на встрече в Виндзорском замке главы правительств объединения государств, в которое входит Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Об этом сообщил в пятницу телеканала Sky News со ссылкой на собственные источники.
69-летний Чарльз возглавит Содружество лишь после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая с 1953 года возглавляет это объединение.