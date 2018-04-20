В Госдуме выступили против введения штрафов для беременных за курение и распитие алкоголя

«Коллега допускает методологическую ошибку, потому что он исходит из предположений, что любой общественно значимый вопрос можно решить с помощью принуждения, насилия. Но это далеко не так», — сказал М. Емельянов.

По его словам, значительную роль при решении ряда вопросов должны играть нормы нравственности, морали. «Вопрос о курении беременных женщин находится в русле нравственности, и решать его можно путем повышения общей культуры общества, а не путем наказаний и запретов, смешных по своей сути», — добавил депутат.