В Госдуме выступили против введения штрафов для беременных за курение и распитие алкоголя 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») выступил против идеи депутата заксобрания Ленинградской области о введении штрафов для беременных женщин за курение и употребление алкоголя или наркотиков. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Коллега допускает методологическую ошибку, потому что он исходит из предположений, что любой общественно значимый вопрос можно решить с помощью принуждения, насилия. Но это далеко не так», — сказал М. Емельянов.
По его словам, значительную роль при решении ряда вопросов должны играть нормы нравственности, морали. «Вопрос о курении беременных женщин находится в русле нравственности, и решать его можно путем повышения общей культуры общества, а не путем наказаний и запретов, смешных по своей сути», — добавил депутат.
Ранее телеканал «Москва 24» сообщал, что депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой штрафовать беременных женщин на 5 тыс. руб. за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Кроме того, в пакете законопроектов, который в ближайшее время могут внести на рассмотрение в областное Заксобрание, предлагается ввести штраф до 1 млн руб. за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет.