Определен победитель мартовского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру

Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В марте 2018 года лучшим признан отзыв об Альфа-Банке «Я спросил у ясеня…», автор которого пыталась оформить дополнительную дебетовую карту.

«Альфа-Банк все же решил, что «Пятерка» для меня будет уже явным излишеством и кратким сообщением закатал мою губу взад: «Vash zakaz karty otklonen». Ну и ладно, легко смирилась я, на халяву и сто верст не крюк — «Перекресток» так «Перекресток». Не так уж он и далеко», — пишет она.

Автор под ником zanudinka получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!