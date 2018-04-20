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Определен победитель мартовского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру
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Определен победитель мартовского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру 

Банки.ру 51 минуту назад
Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».
В марте 2018 года лучшим признан отзыв об Альфа-Банке «Я спросил у ясеня…», автор которого пыталась оформить дополнительную дебетовую карту.
«Альфа-Банк все же решил, что «Пятерка» для меня будет уже явным излишеством и кратким сообщением закатал мою губу взад: «Vash zakaz karty otklonen». Ну и ладно, легко смирилась я, на халяву и сто верст не крюк — «Перекресток» так «Перекресток». Не так уж он и далеко», — пишет она.
Автор под ником zanudinka получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!
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