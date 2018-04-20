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В Саратове участились случаи нападения бродячих собак на людей
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В Саратове участились случаи нападения бродячих собак на людей 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове участились случаи нападения бродячих собак на людей, губернатор Валерий Радаев на встрече с начальником управления — главным государственным ветеринарным инспектором области Алексеем Частовым заявил о том, что структура недостаточно принимает мер по решению вопроса бездомных собак, сообщает пресс-служба главы региона.
Напомним, недавно в Энгельсе стая собак набросилась и покусала детей. «Бродячие собаки несут угрозу жителям. Этой темой нужно заниматься не время от времени, а постоянно», — заявил Радаев.
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