ЕС ожидает участия РФ, Турции и Ирана во встрече по Сирии, сообщил источник

"Мы ожидаем участие РФ, Турции и Ирана, они приглашены и примут участие. Но что касается непосредственно уровня участия, то от РФ и Ирана мы пока не получали подтверждения", — сообщил источник.

Он отметил, что в ближайшие дни данные могут быть уточнены.

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