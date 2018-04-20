ЕС ожидает участия РФ, Турции и Ирана во встрече по Сирии, сообщил источник 

БРЮССЕЛЬ, 20 апр — РИА Новости. ЕС ожидает участия РФ, Турции и Ирана во второй международной донорской конференции по Сирии 24 и 25 апреля в Брюсселе, но уровень участия пока подтвердила только Анкара, сообщил журналистам в пятницу пожелавший остаться неназванным представитель ЕС.
"Мы ожидаем участие РФ, Турции и Ирана, они приглашены и примут участие. Но что касается непосредственно уровня участия, то от РФ и Ирана мы пока не получали подтверждения", — сообщил источник.
Он отметил, что в ближайшие дни данные могут быть уточнены.
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