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В День донора кузбасские полицейские пополнили областной банк крови
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В День донора кузбасские полицейские пополнили областной банк крови 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 51 минуту назад
20 апреля в России — Национальный день донора. Сегодня в городах и районах Кемеровской области сотрудники органов внутренних дел посетили медицинские учреждения, чтобы выполнить почетную миссию — сдать кровь. Примечательно, что для большей части полицейских это не разовая акция, многие из них являются почетными донорами страны. Например, старший лейтенант внутренней службы Наталья Максименко, сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Беловский». Она сдавала кровь 28-й раз. Донорство для нее стало традицией, ведь банк крови регулярно пополняет вся ее семья.
В Кемерове в областном центре крови встретились полицейские из нескольких близлежащих городов. Среди доноров — сотрудники ГИБДД, ППС, конвоя, юристы, специалисты по связям со СМИ и представители других служб и подразделений органов внутренних дел.
В Новокузнецке полицейские также приняли активное участие в сдаче крови. Здесь самыми активными участниками Дня донора стали сотрудники патрульно-постовой службы.
В общей сложности сегодня благодаря участию кузбасских полицейских областной банк крови пополнился почти на 50 литров.
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