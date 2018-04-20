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День Победы в Екатеринбурге завершится фейерверком (ПРОГРАММА)
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День Победы в Екатеринбурге завершится фейерверком (ПРОГРАММА) 

Уралинформбюро 52 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Власти Екатеринбурга определились с программой празднования Дня Победы. Торжественные мероприятия пройдут во всех районах уральской столицы. Официальная часть традиционно начнется в 8.30 утра у Широкореченского мемориала, передает "Уралинформбюро".
В 10.00 на площади 1905 года состоится самое масштабное событие торжества — парад войск Екатеринбургского гарнизона. Следом за ним прошагает «Бессмертный полк». Салют запустят в 22.30.
"Традиционно, для того, чтобы горожане смогли разъехаться после праздничных мероприятий работа общественного транспорта будет продлена до 01.00. Более подробный график и точки накопления автобусов, троллейбусов и трамваев будут опубликованы позже", — сообщили в пресс-службе администрации города.
Стоит напомнить, что город активно готовится к празднованию Дня Победы. Из-за репетиций парада будут перекрывать улицы и менять маршруты общественного транспорта 20, 24 и 27 апреля, а также 3 и 7 мая.
Ранее по теме: В столице Урала автобусы уступят дорогу танкам
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