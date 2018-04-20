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В Тольятти подтопило кооператива «Вишенка» на п/о Копылова
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В Тольятти подтопило кооператива «Вишенка» на п/о Копылова 

АиФ-Самара 31 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
По информации ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» в связи с увеличением сбросов на Жигулевской ГЭС с 20 по 30 апреля ожидается подъем уровня реки Волги на Саратовском водохранилище, возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков, баз отдыха на полуострове Копылово и Федоровских лугах, сообщает администрация Тольятти.
Власти Автограда рекомендуют отдыхающим, владельцам дачных участков, находящихся в местах сезонного подтопления воздержаться от поездок на полуостров Копылово и Федоровские луга.
В свою очередь директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» Андрей Дербенев на своей странице в facebook сообщил: «Отметка нижнего бьефа составила на 12:00 34,60 метра. Появилось незначительное подтопление кооператива „Вишенка“ на полуострове Копылова. Убедительная просьба дачников воздержаться от посещения своих участков. При увеличении уровня воды на подъездных путях и дорогах полуострова Копылова будут выставлены экипажи спасателей и сотрудников ГАИ, для недопущения проезда транспорта в зону подтопления».
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