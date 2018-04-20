Биотумовцы очистят от мусора Красносельский пруд на улице Комиссарова

В эту субботу, 21 апреля, во Владимире состоится общегородской субботник, в рамках которого коллектив предприятия «БИОТУМ» будет убирать территорию возле Красносельского пруда на ул. Комиссарова.

НПП «БИОТУМ» строго следует мировым стандартам в области экологической ответственности, инвестируя в новые технологии, значительно уменьшающие нагрузку на окружающую среду. Однако мы понимаем, что уважительное отношение к окружающей среде — это не только современные технологии производства и системы очистки, это еще и забота о природе. В подтверждение своих слов предприятие часто поддерживает различные экологические акции и традиционно выходит на общегородские субботники.

Так, в день Всероссийского субботника 29 апреля 2017 г. коллектив предприятия своими силами произвел санитарную очистку ручья, вытекающего из озера Рукавское. Водоем находится между территорией завода, близлежащей деревней и садовыми участками. На момент уборки это место представляло собой стихийную свалку бытового мусора. В результате мероприятия ручей был полностью очищен от пластиковых и стеклянных бутылок, жестяных банок и прочих бытовых отходов. Всего с территории водоема было вывезено 30 мешков мусора. 7 октября 2017 г. был убран один из диких пляжей карьера на Улыбышево. Силами биотумовцев тогда было собрано 200 мешков мусора или один полный КАМАЗ.

В третий раз для уборки нами снова выбрана территория возле водного объекта. Это одно из любимых мест жителей города Владимира — Красносельский пруд на улице Комиссарова. Данный пруд находился в списках общественных пространств, за которые голосовали жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 г. и уверенно выбивался в лидеры по количеству голосов. Однако по итогам народного голосования победителем в г. Владимире стал Соловьиный пруд на улице Студенческой.

Несмотря на это, власти города уже проделали большую работу в предварительном благоустройстве пруда на ул. Комиссарова. А именно — вывезли около 100 незаконно установленных металлических гаражей. Для работы спецтехники была откачана вода, со дна убрали ил и мусор, что позволило углубить пруд более чем на 1 метр. Также по берегу пруда обрезали и удалили сухостой. Но бытовой мусор остался и после таяния снега существенно портит общую картину прекрасного места. Сотрудники «БИОТУМа» решили внести свою лепту в улучшение внешнего вида городского пруда и провести свой весенний субботник именно там.

Приглашаем жителей города, представителей экологических организаций и всех неравнодушных людей присоединиться к субботнику на Красносельском пруду, чтобы сообща сделать наш город чище.

Место проведения мероприятия: Красносельский пруд на улице Комиссарова (ориентир — жилые дома по ул. Комиссарова 1Г или ул. Радищева 20/6) Дата и время: 21 апреля 2018 г. (суббота) в 9:00