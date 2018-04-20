Ещё
Биотумовцы очистят от мусора Красносельский пруд на улице Комиссарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биотумовцы очистят от мусора Красносельский пруд на улице Комиссарова 

АиФ Владимир 55 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В эту субботу, 21 апреля, во Владимире состоится общегородской субботник, в рамках которого коллектив предприятия «БИОТУМ» будет убирать территорию возле Красносельского пруда на ул. Комиссарова.
НПП «БИОТУМ» строго следует мировым стандартам в области экологической ответственности, инвестируя в новые технологии, значительно уменьшающие нагрузку на окружающую среду. Однако мы понимаем, что уважительное отношение к окружающей среде — это не только современные технологии производства и системы очистки, это еще и забота о природе. В подтверждение своих слов предприятие часто поддерживает различные экологические акции и традиционно выходит на общегородские субботники.
Так, в день Всероссийского субботника 29 апреля 2017 г. коллектив предприятия своими силами произвел санитарную очистку ручья, вытекающего из озера Рукавское. Водоем находится между территорией завода, близлежащей деревней и садовыми участками. На момент уборки это место представляло собой стихийную свалку бытового мусора. В результате мероприятия ручей был полностью очищен от пластиковых и стеклянных бутылок, жестяных банок и прочих бытовых отходов. Всего с территории водоема было вывезено 30 мешков мусора. 7 октября 2017 г. был убран один из диких пляжей карьера на Улыбышево. Силами биотумовцев тогда было собрано 200 мешков мусора или один полный КАМАЗ.
В третий раз для уборки нами снова выбрана территория возле водного объекта. Это одно из любимых мест жителей города Владимира — Красносельский пруд на улице Комиссарова. Данный пруд находился в списках общественных пространств, за которые голосовали жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 г. и уверенно выбивался в лидеры по количеству голосов. Однако по итогам народного голосования победителем в г. Владимире стал Соловьиный пруд на улице Студенческой.
Несмотря на это, власти города уже проделали большую работу в предварительном благоустройстве пруда на ул. Комиссарова. А именно — вывезли около 100 незаконно установленных металлических гаражей. Для работы спецтехники была откачана вода, со дна убрали ил и мусор, что позволило углубить пруд более чем на 1 метр. Также по берегу пруда обрезали и удалили сухостой. Но бытовой мусор остался и после таяния снега существенно портит общую картину прекрасного места. Сотрудники «БИОТУМа» решили внести свою лепту в улучшение внешнего вида городского пруда и провести свой весенний субботник именно там.
Приглашаем жителей города, представителей экологических организаций и всех неравнодушных людей присоединиться к субботнику на Красносельском пруду, чтобы сообща сделать наш город чище.
Место проведения мероприятия: Красносельский пруд на улице Комиссарова (ориентир — жилые дома по ул. Комиссарова 1Г или ул. Радищева 20/6) Дата и время: 21 апреля 2018 г. (суббота) в 9:00
АиФ Владимир: последние новости
В 2018 году 10 больниц Костромской области будут принимать клещей: список В Костроме осудили мужчину и женщину, организовавших интим-салон «Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание312
«Весь салон залит кровью»119
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40027
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей94
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение