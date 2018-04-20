Депутат: В коалиции нет согласия, а есть только шкурные интересы

«Ежегодный отчет правительства — это техническая функция, которая должна проходить автоматически. Правительство Гройсмана уже второй год не отчитывается по процедуре», — заявил нардеп Алексей Рябчин журналистам NewsOne.

По его словам, причина, по которой отложили отчет на два месяца, надуманная.

«Отсутствие руководителя парламентского комитета по экономическим вопросам Андрея Иванчука, без которого якобы нельзя рассматривать отчет правительства — это повод для политических интриг», — пояснил он.

«В коалиции нет согласия, а есть только шкурные интересы, и это основная причина. Через год будут выборы президента, а через полтора года парламента и это все, что волнует политиков. Они не думают о выполнении своих обязанностях развивать страну, а думают только о том, как остаться при власти» — подытожил нардеп.