Наука требует подпитки молодых исследователей

Сегодня во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ прошёл традиционный ежегодный форум для молодёжи. Более 100 участников, в основном студенты, поделились своим видением социально-экономического развития региона. Работа проводилась сразу на нескольких дискуссионных площадках — инновация для устойчивого развития региона, волонтёрство в молодёжной среде, актуальные проблемы информационной безопасности.

«Очень важные темы, которые мы ставим во главу нашего форума — социально-экономическое развитие региона. Важно, чтобы было такое взаимодействие, потому что это движение двухстороннее: это не только наша работа, педагогического состава, но и серьёзных подход со стороны участников форума. Надеюсь, что сегодняшняя работа принесёт свои плоды», — сказал на открытии молодёжного форума Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС.

В форуме приняли участие студенты, общественники, волонтёры, участники различных политических движений. Главная цель проведения форума — аккумуляция знаний и распространение их среди молодёжи. Востребованность в молодых лидерах по-прежнему актуальна, причём на самом высоком уровне. Сейчас Академия — это опорный вуз для всех органов государственной власти. В пример, Алиса Абрамова привела своё ведомство, которое на треть состоит из выпускников РАНХиГСа.

«Студенчество — это максимальная активность и с точки зрения творчества. Вы, безусловно, самая активная часть в науке. Вы передовики в проектах, в новых взглядах, в новых программах, в новых процессах. Именно вы зарождаете то, что сейчас называют инновации, во всех сферах», — отметила Алиса Абрамов, начальник областного комитета по молодёжной политике.

Для реализации передовых проектов предусмотрены грантовые поддержки на всех уровнях власти, главное, говорят организаторы форума, не упустить реальный шанс перенести свой проект «с бумаги» в жизнь. Также чиновники отметили, что подобные мероприятий дают первый толчок к так называемому социальному лифту. Например, если работой студента заинтересуются «наверху», то он станет соавтором чего-то глобального, обратят внимание, а там, гляди, и на работу пригласят.

К слову, перед работой дискуссионных площадок подвели итоги конкурса «Государственный (муниципальный) служащий глазами молодёжи». Оценивали работы студентов люди, действительно, разбирающиеся в этой непростой теме. Среди них — Дмитрий Лызлов (председатель комитета государственной и муниципальной службы обладминистрации) и Борис Карцев (исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области».

«Приятно, что студенты интересуются данной тематикой и чётко представляют, что такое муниципальная (государственная) служба. Внимательно изучил все работы и хочу отметить достаточно высокий их уровень, можно сказать, даже академический уровень. Особый интерес вызвали те работы, которые опирались на социологические исследования», — отметил Дмитрий Лызлов.

Все победители и призёры конкурса получили памятные подарки и благодарственные письма. К слову, лучшие научные работы студентов, представленные на дискуссионных площадках, войдут в специальный сборник по итогам молодёжного Форума.