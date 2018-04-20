Для многодетных семей в Татарстане предлагают организовать онлайн-консультации 

Татарстанское министерство труда и социальной защиты планирует организовать онлайн-консультации для многодетных семей, в ходе которых можно будет узнать о мерах социальной поддержки. Уточняется, что особенно ценными такие консультации должны стать для живущих в деревнях и селах республики. В сельской местности живут более половины многодетных семей, говорится в сообщении. И часто у них нет возможности быстро получить актуальную информацию, объясняет замминистра труда и соцзащиты республики Юлия Абдреева. Чаще всего представители указанной категории спрашивающих интересуются получением земельных участков, а также материнского капитала и пенсионного обеспечения.