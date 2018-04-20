Депутат Европарламента Билл Этридж: Не должно быть никаких санкций

Россия и Европа могли бы успешно развивать экономическое сотрудничество, если бы этому не мешала политика. Хорошие перспективы есть у многих проектов, заявил в интервью "Российской газете" депутат Европарламента от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Билл Этридж на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

"Проекты в области инфраструктуры, например, переустройство футбольного стадиона, строительство новых школ, которые будут готовить чемпионов и, конечно же, очень много говорят о виноградниках и виноделии", — сказал Билл Этридж.

Также важным направлением для развития сотрудничества он считает туризм. «Туризм очень важен для налаживания отношений, это понимаешь, когда видишь такие красивые места, как в Крыму », — подчеркнул представитель Европарламента.

Но важным условием для взаимовыгодного сотрудничества бизнеса является нормализация ситуации в политической сфере. «В первую очередь, конечно же, не должно быть никаких санкций», — отметил Билл Этридж. Очень важно, чтобы политическая обстановка успокоилась, и это касается обеих сторон — и Европейского союза , и России. Тогда у нас получится диалог друзей, а не врагов, добавил он.

Комментируя идеи различных недружественных шагов в отношении России, например, отключение от системы SWIFT, представитель Европарламента выразил надежду, что Россия сможет работать спокойно, и это никак не повлияет на экономические отношения.

Справка «РГ»

Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) стала инициатором выхода Англии из Евросоюза, в ее составе более десяти региональных организаций.