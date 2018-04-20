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Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет
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Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет 

Вести.Ru 35 минут назад
Россия не пойдет на пересмотр Минских соглашений, на которых основано урегулирование конфликта в Донбассе, в обмен на отмену санкций.
"Когда о чем-то договариваются, то эти договоренности выполняют. Если речь об Украине, то здесь есть Минские договоренности и резолюции, единогласно одобренные СБ ООН, то их надо выполнять", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Австрии Карин Кнайсль.
"Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем и делать уступок в том, что касается переписывания договоренностей, мы не собираемся", — подчеркнул министр, передает РИА Новости.
Он напомнил, что санкции были введены против России нелегитимно и в одностороннем порядке, однако наносят ущерб всем.
"Мы не видим причин, по которым они были бы оправданы, потому что основная волна санкций была введена после того, как европейские партнеры не смогли защитить свое поручительство под тем соглашением, которое в феврале 2014 года было достигнуто между действующим легитимным президентом Украины и оппозицией", — указал Сергей Лавров.
Ранее специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями, так как она якобы не соблюдает обязательства по применению Минских договоренностей.
"Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает с идеями, которые перечеркивают Минские договоренности", — прокомментировал эти заявления глава МИД РФ.
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