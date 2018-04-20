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Семья пермяков создала приложение-квест для изучения истории родного города
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Семья пермяков создала приложение-квест для изучения истории родного города 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяки Артём Филипьев и Лилия Пустовалова создали приложение для смартфонов StreetsGo, сообщает ИА «Текст». Приложение представляет собой квест, предназначенный для прогулок по улицам родного города и изучения его истории. Его можно пройти, прогуливаясь с семьёй или собакой или проехать на велосипеде.
Идея создать приложение возникла у семьи пермяков во время многочисленных путешествий. Каждый раз, желая познакомиться с новым городом, приходится искать, куда именно нужно сходить. При этом часто хотелось сэкономить время и пройти уже готовым маршрутом. Подобные квесты-приложения для других городов существуют, но стоят не так уж и дёшево.
Артём и Лилия решили создать подобное приложение для жителей родного города три года назад. Хотели сделать его максимально удобным и логичным, и даже встроили в него компас, который поможет ориентироваться в городе.
Первый ознакомительный маршрут называется «Перстень Свиязева». Он построен по принципу известной игры «12 записок», где с помощью подсказок нужно выполнить 10 заданий. Пройдя 3,5 километра, можно узнать много интересного о творениях пермского архитектора. При желании маршрут можно прервать и завершить в другой раз, или же пропустить этап и вернуться к нему позже. В финале победителя ждёт игровой приз. Чтобы никому из тех, кто будет пользоваться приложением, не было скучно, для подготовки квеста семья изучила много источников, в том числе редких книг, выпущенных маленьким тиражом.
Маршрут можно пройти, скачав приложение бесплатно для iSO и Android.
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